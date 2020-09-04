رفع 1788 طنًا من المخلفات والقمامة بشوارع كفر الشيخ  

قال محافظ كفر الشيخ، إن حملات رفع القمامة من الشوارع والميادين العامة مستمرة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصورة دورية.

وأكد المحافظ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، اليوم الجمعة، 1788 طن بـ 13 مركز ومدينة، منهم بـ" كفرالشيخ" 287 طنًا، وببرج البرلس 60 طنًا، وبسيدي سالم 140 طنًا، وبسيدي غازي 30 طنًا، وببلطيم 45 طنًا، وبالرياض 60 طنًا، و بالحامول 151 طنًا، وبمصيف بلطيم 30 طنًا، وبقلين 85 طنا، وببيلا 150 طنا، و بدسوق 460 طنا، وبفوه 180 طنا، وبمطوبس 110اطنان "، بإجمالي 2194 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأوضح في بيان له أنه وجّه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.