مرشح النوبة: أمثل أسوان كلها.. وأطالب الجميع بالتصويت لمن يستحق

قال اللواء دكتور مصطفى جمعة مهدى، المرشح المستقل على أحد مقعدى الشيوخ بمحافظة أسوان، إنه «سعيد بثقة أبناء النوبة فى مراكز المحافظة الـ5 «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو»، فقد اجتمع كبار وحكماء النوبة، واتفقنا أن يكون هناك مرشح نوبى واحد فقط لدخول معركة الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ 2020 بهدف وحدة الصف وعدم تفتيت الكتلة التصويتية للنوبيين بأسوان، وقد كان الاختيار بمثابة تكليف وتشريف»، وإلى نص الحوار:

حكماء النوبة اتفقوا على مرشح واحد فقط لمعركة "الشيوخ" بهدف وحدة الصف

كيف ترى فرصتك فى جولة الإعادة؟

- أولاً، أنا لست مرشحاً للنوبيين فقط، بل أنا مرشح عن أسوان بكل طوائفها وقبائلها وعائلاتها، فقبل أن أخوض المعركة الانتخابية، جلست مع حكماء أسوان من كبار القبائل والعائلات وشجعونى ودعمونى لخوض هذه التجربة، فالحمد لله أستطيع أن أمثل أسوان فى مجلس الشيوخ وفرصتى جيدة، فأنا مستقل وكل صوت أحصل عليه هو تاج فوق رأسى، وما رأيته فى المؤتمر الجماهيرى من تكاتف أطياف الشارع الأسوانى معى يجعلنا نستمر فى خدمة أهلنا بأسوان، وإن كانت المعركة الانتخابية ضد رجال لهم ظهير حزبى ولهم أيضاً قبائلهم وعائلاتهم ولكننا واثقون من قدرتنا فى حسم مقعد من مقعدى الشيوخ.

"جمعة" لـ"الوطن": المناخ البرلمانى والعام فى مصر مبشر.. ونعيش عصراً ديمقراطياً

كيف ترى المناخ البرلمانى حالياً وفى الفترة القادمة؟

- المناخ البرلمانى والعام فى مصر مبشر، فنحن نعيش عصراً ديمقراطياً تحت قيادة سياسية حكيمة بقيادة القائد الشجاع الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يولى الحياة السياسية فى مصر اهتماماً بالغاً، ومع انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ وبعدها مجلس النواب نستطيع أن نشرع ونسن ونراجع القوانين لما فيه مصلحة مصر والمصريين.

بماذا تعد الناخبين بأسوان فى حال فوزكم بأحد مقعدى الشيوخ؟

- أولاً أتقدم بخالص الشكر والمحبة والتقدير لأهالى محافظة أسوان من مدينة أبوسمبل جنوباً، للسباعية بمركز إدفو شمالاً على دعمهم ومساندتهم لنا فى الجولة الأولى من الانتخابات بدون أى مقابل، وأتعهد أمام الله وجميع أهالى أسوان بأن أتخذ من عضوية مجلس الشيوخ درعاً لحماية مصالح أهالى أسوان بجميع طوائفهم، كما أتعهد بأن أحافظ على عمل جلسات استماع دورية لأهالى مراكز أسوان الخمسة، وأحافظ على رقم هاتفى، كما هو مفتوح أمام الجميع لاستقبال رسائلهم وطلباتهم، وأن يكون هناك مكتب لخدمة المواطنين مفتوح أمام أهالى أسوان لاستقبال الطلبات والشكاوى طوال الأسبوع.

ما الرسالة التى تريد أن ترسلها لأهل أسوان؟

- لم نأتِ فى جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ 2020 بدعم من مؤسسات أو أحزاب، بل بدعم أهالى أسوان وسوف يكون ولاؤنا لهم وحدهم، كما أطالب الجميع بالنزول والإدلاء بأصواتهم، فكل صوت سيفرق فى تحديد نائب الشيوخ القادم، كما أن التصويت هو حق للمواطن، وواجب عليه الإدلاء بالصوت لمن يستحق.

التحالفات

هذه حسبة انتخابية وما يعنينى حالياً هو الفوز بأحد المقعدين، كما أن البعض سيختارنى ويختار من يريد وما أفضل أن نترك الناخب يختار من يستحق، كما أن هناك فى الانتخابات أموراً تعلن فى وقتها.