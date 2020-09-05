الطقس اليوم السبت 5-9-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، كما يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وليلًا يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ولطيف على شمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتسقط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وتنتشر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس السبت، حار و والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة، نهارا، حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق، ليلا.

الطقس في السعودية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقة المدينة المنورة، كذلك ظهور تشكيلات من السحب على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل قد تتخللها خلايا رعدية. في حين توثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة ومنطقة نجران.