نقيب الصحفيين: نجاح جهود علاج الزميل مدحت الإمام وإجراء جراحة اليوم

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن الزميل مدحت الإمام، سيجري جراحة في التاسعة مساء اليوم، بعد نجاح الجهود التي قام بها هو والزميل أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية بالنقابة مع المسؤولين.

وأضاف رشوان في بيان له منذ قليل:

نطمئنكم على حالة الزميل مدحت الإمام، الذي أصيب قرابة الساعة الخامسة من عصر أمس الخميس، بوعكة صحية مفاجئة، نقل إثرها لأقرب طوارئ، (مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر)، رفقة السيدة عبير زوجته، والزميل هاني نصر، وفور التواصل مع رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية الزميل أيمن عبدالمجيد، تم الاتصال مع مدير المستشفى، وأرسل التحويل وتم عمل الإسعافات اللازمة.

وخلال ذلك وبناء على تقرير طبي من المستشفى، أرسل إلى غرفة عمليات مجلس الوزراء، الذين تعاملوا بكل جدية وسرعة، تم توفير سرير عناية مركزة بمستشفى المطرية، الذي تم نقل الزميل له على الفور، تحت رعاية أساتذة جراحة المخ والأعصاب، على أن يتم تجهيز الزميل للجراحة.

ولما كان هناك عقبة، تتمثل في استخراج خطاب علاج على نفقة الدولة لتوفير مستلزمات العملية، تم الاتصال بالدكتور حيدر سلطان المسؤول بإدارة المجالس الطبية المتخصصة المعنية بقرارات العلاج على نفقة الدولة، الذي أفاد بأن انعقاد اللجنة الثلاثية، يتم يومي الاثنين والخميس، وأنه بالإمكان إجراء الجراحة اللازمة دون انتظار الخطاب في حالات الضرورة الطبية.

وبناء عليه، تم التواصل مع الدكتور باسل الدرندلي مدير مستشفى المطرية، الذي أفاد مشكورًا بأنه يتابع الحالة بنفسه، مع أطباء متخصصين في جراحة المخ والأعصاب، وسيجرى عمل اللازم.

وأثناء تشاور النقيب ضياء رشوان مع رئيس لجنة الرعاية الصحية أيمن عبدالمجيد، عرض النقيب تحمل النقابة نفقة شراء المستلزمات اللازمة لتذليل أي عقبات، وتسريع إجراء العملية إذا كان هذا ضروريا.

ولما لم يكن بالإمكان، تحديد قيمتها، قام النقيب ضياء رشوان، الذي كان على تواصل دائم، بالاتصال بمعالي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، التي ذللت على الفور العقبات، وأفادت النقيب بأن الجراحة ستتم مساء اليوم، في تمام التاسعة مساءً، على أن تستكمل الإجراءات الإدارية في وقت لاحق، وهو ما وصل للسيدة عبير حرم الزميل في اتصال لاحق من غرفة عمليات مجلس الوزراء، كما أبلغت الزميل رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية تليفونيًا.

وفي هذا السياق، يتوجه نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وأيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وأعضاء مجلس النقابة كافة، بخالص الشكر والتقدير لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وفريق العمل بالوزارة، وغرفة عمليات مجلس الوزراء، لجهودهم المُخلصة في دعم الصحفيين وأسرهم، والشكر موصول للدكتور باسل الدرندلي مدير مستشفى المطرية وفريق العمل الطبي.