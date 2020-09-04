كريم سامي مغاوري: "معنديش مشكلة أعيش في جلباب أبي"

قال الفنان كريم سامي مغاوري، أن تواجده مع والده الفنان سامي مغاوري في المسرحيات، جعله يرتبط بالمسرح منذ الطفولة، حيث دخل كوالده مجال التمثيل عن طريق الصدفة.

وأشار "مغاوري"، خلال حواره ببرنامج "3 ستات"، عبر شاشة "صدى البلد"، إلى أنه مثل في مسرحية "تكسب يا خيشة"، عن طريق الصدفة، موضحًا أنهم احتاجوا لطفل بأحد المشاهد ووقع الاختيار عليه، لتواجده بالمسرح، وحينها مثل مدة 40 دقيقة أمام الفنان أحمد بدير، والفنانة عايدة رياض.

وأكد أن استمراره على نهج والده، لم يسبب له مشكلات نفسية، متابعًا: "معنديش مشاكل أعيش في جلباب أبي"، مشيرا إلى أنه يهوى التمثيل والإخراج والتدريب على التمثيل لفترات طويلة، وأن الشئ الأساسي في هذا، هو تحقيق الطموح وإرضاء نفسه.