محمد حماقي وفنانون عالميون يدعمون لبنان عبر "أنغامي"

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي ضخم أون لاين لصالح المتضررين من انفجار بيروت، ويطل النجم المصري يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الساعة 9 مساءً بتوقيت بيروت، عبر موقع "أنغامي" إلى جانب عشرات الفنانين من العالم العربي والعالم بالصوت والصورة.

ويتألق الفنانون ويوجّهون رسائل دعم للبنان واللبنانيين تحت عنوان "صوت بيروت"، من الشرق إلى الغرب يجتمعون في حفل مصوّر يبثّ على تطبيق أنغامي تزامنًا مع حملة لدعم المتضررين، إذ سيتمكّن المتابعون على مدى أكثر من ساعتين أن يشاهدوا فنانيهم المفضّلين ويتبرّعوا لضحايا بيروت من خلال الضغط على زرّ التبرّعات المرافق للحدث الفني.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال حماقي "هو ده حبيبي" احتلت المراكز الأولى على تطبيق "أنغامي" في العديد من الدول العربية.