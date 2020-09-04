شاعر أغنية "اختراع": ماكنتش متخيّل وصولها لـ22 عالميا

كشف الشاعر أحمد حسن راؤول، كواليس أغنية "اختراع" للنجمين تامر حسني ومحمود العسيلي: "بمجرد أن الأغنية تامر والعسيلي بيغنوها بتوقع نجاحها، لكن النجاح ده بيفرق، متوقع أنها تعمل صدى، لكن إنها تبقى رقم 1 خلال 4 أو 5 أيام على مستوى الدول العربية والرقم 22 عالميًا، لأ يبقى كده فيه حاجة".

وأضاف "راؤول" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، أن الأغنية مصرية جدًا، "الكلام مصري وشبابي جدًا مش أغنية تتسمع بره"، لافتًا إلى أنه قرر منذ 6 أشهر كتابة أغنية لتامر حسني وفكر في كتابتها على طريقته "جات لي كلمة من عند ربنا (طب هي دي اختراع)، وبدأت من هنا أكتب باقي الكلام".

وأشار إلى أنه أرسل الكلمات إلى أحمد الزعيم، واستطاع تلحينها في نصف ساعة فقط، وفي نصف ساعة أخرى تامر حسني حصل عليها، "ماكانش معايا رقمه فاتصلت بزميلتي رنا سماحة، بعتتها له على الواتس آب، نص ساعة قال ابعتولي المزيكا بسرعة، خدها وصحيت تاني يوم لقيت تامر كلمني وقال لي الأغنية معايا، أسرع أغنية اتاخدت في الحياة".

وعن اشتراك "العسيلي" في غناء الأغنية مع تامر حسني قال: "تامر حسني فجأة لقيته كلمني وبيقول لي عامل لك مفاجأة، واشتغلت على الكوبليه 3 شهور، رحت الاستديو بقول مين الصوت ده، فكانت المفاجأة إن لقينا تامر والعسيلي.. تامر حسني ذكي جدا".