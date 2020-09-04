الطبيب المتهم بالتحرش ينفي الاتهامات أمام النيابة: "أتعرض لحملة تشويه"

أصدر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته العاجلة، مساء اليوم، بضرورة فتح باب التحقيق مع الدكتور أحمد أحمد الجوهري، استشاري الطب النفسي المتهم في وقائع التحرش بمرضاه السيدات أثناء تلقيهن العلاج داخل عيادته الخاصة بمدينة طنطا.

ونقلت قوات الشرطة المتهم، عقب ضبطه، من ديوان قسم أول طنطا إلى مجمع المحاكم، للإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة، وبرفقته ثلاثة محامين للدفاع عنه، وأفادت مصادر نيابية أن المتهم أنكر الاتهامات المنسوبة إليه مدعيًا أنه يتعرض لحملات تشويه بسبب نجاحاته المستمرة في مجال عمله طوال السنوات الأربع الماضية.

وأكد دفاع الضحايا أن أربع فتيات تقدمن ببلاغ ضد المتهم الذي أوهمهن بطريقة العلاج بالأحضان والتلامس، وتحرش بهن، أثناء خضوعهن لجلسات العلاج النفسي فى عيادته، وقال المحامي إن الفتيات قدمن أدلة على إدانة الطبيب المذكور، وأنهن ظللن أمس، أكثر من 12 ساعة لسماع شهاداتهن في النيابة: "الفتيات قدمن سكرين شوت من محادثاتهن الإلكترونية مع الطبيب، وتضمنت محاولته الايقاع بهن، ومعاملتهن معاملة خاصة، خارج دائرة العلاج النفسي، ومحاولة إقامة علاقة غرامية معهن، بخلاف محاولته اصطحابهن فى نزه خارج العيادة".

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا، بوجود شكاوى على صفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن شهادات العديد من السيدات بشأن تحرش الطبيب بهن أثناء علاجهن، ومحاولته إقناعهن بممارسة أعمال منافية للآداب وإيهامهن بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي.

وأمر مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث جنائي، قاده الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم أول طنطا، وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن الوقائع المنشورة على "فيس بوك".