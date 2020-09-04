بالصور.. بدء أعمال تطوير سوق عبود ونقل الباعة مؤقتا

أكد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أنه جار تطوير سوق عبود بنطاق حي الزاوية الحمراء، خلال العام الجاري، لتكون سوقًا حضارية، وتتم أعمال رصف وإنارة ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى السوق، وإنشاء موقف السرفيس، وتطوير وتوسيع كوبري المشاة الواصل بين مدينة النور وشارع أحمد حلمي.

وأضاف نائب المحافظ لـ"الوطن"، أن ذلك يأتى فى إطار خطة محافظة القاهرة، للقضاء على الأسواق العشوائية، مؤكدًا أن أعمال التطوير تأتي من خلال منحة الاتحاد الأوروبي للوكالة الفرنسية، وأن الطاقة الاستيعابية للسوق 146 باكية.

وأشار إلى أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وجه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، لمتابعة أعمال إزالة إشغالات السوق، ونقل الباعة مؤقتا إلى الملعب المفتوح بمدينة الجندول، لحين الانتهاء من أعمال التطوير.