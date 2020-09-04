طارق شوقي: في ناس سافروا من مصر للصين مخصوص لتسريب امتحان SAT

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تسريب امتحان الـsat قضية مؤسفة، وإن الاهتمام الشديد والمبالغ فيه أحيانًا بالحصول على الدرجات يدفع البعض إلى أشياء غير سوية، مثل الاتجاه إلى تسريب الامتحانات نظير الحصول على أموال.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن امتحان السات امتحان دولي وعالمي، وهذا الأمر خارج نطاق وزارة التربية والتعليم بالكامل، موضحًا أن دور الوزارة مختص بترخيص المدارس الذي تدرس المناهج، لكن العملية الأكاديمية سواء المناهج أو الامتحان فإنه يخضع للدول صاحبة الامتحان.

وتابع أن اختبار السات ينظم في دول كثيرة، فعلم بعض الناس في مصر أن نموذج الامتحان في مصر نفس نموذج الامتحان في الصين، ومع فرق التوقيت، فإن بعضهم يسافرون الصين: "ناس كبار مش طلاب، بياخدوا الفلوس وبيبعتوا الامتحان لمصر".

وأردف: "هذا النوع من التحايل لا يخطر على قلب الأجانب، كما أننا تسبنا في تسريب بعض الامتحانات بالدول المحيطة بنا، وتم رفع قضايا على بعض المواطنين المصريين في نيويورك بسبب تسريب الامتحان".