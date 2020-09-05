أحمد الفيشاوي من داخل الاستوديو: انتظروا نمبر 2

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفديوهات، "إنستجرام"، صورة من داخل الاستوديو، أثناء التحضيرات لأغنيته الجديدة "نمبر 2".

وعلق الفيشاوي على الصورة قائلا: "شغالين على أغنية جديدة، انتظروا نمبر 2".

انتهى الفنان أحمد الفيشاوي، أمس، من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "30 مارس" للمخرج أحمد خالد موسى، والمفترض طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.