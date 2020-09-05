فضل شاكر يطرح أغنية جديدة على قناته بـ يوتيوب اليوم

يستعد الفنان فضل شاكر، لطرح أغنية جديدة في السادسة مساء اليوم، ولم يعلن عن أي تفاصيل للأغنية.

وأعلن مدير أعمال فضل شاكر، عبر "فيس بوك"، "السبت 5/92020، موعدنا في الساعة 6 مساء، لإطلاق عمل جديد على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر اليوتيوب، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر".

وانتهى المطرب اللبناني فضل شاكر، من تسجيل 3 أغانى جديدة، تحمل الطابع الدرامي، إحداها باللهجة المصرية، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتعاون فضل شاكر، في الأغاني الجديدة مع عدد من الشعراء، أبرزهم محمد يونس وعمرو المصري، ومن الملحنين أحمد زعيم وعمرو الخضرى.

‏وطرح المطرب اللبناني مؤخرا أغنية "وحشتوني" بأسلوب جديد، حرص من خلاله، أن يبرز أعلام الدول العربية، بالإضافة إلى أبراز معالم تلك الدول.

كما تضمَّن الفيديو، ظهور "شاكر" على أحد المسارح العربية، في رسالة منه إلى جمهوره، ومدى الشوق لهم.وحرص الفنان فضل شاكر، على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد، وشارك به نخبة من أهم العازفين في الوطن العربي، علما بأن "وحشتوني" من كلمات قوس وألحان سهم وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.