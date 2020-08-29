فضل شاكر ينتهي من تسجيل 3 أغاني درامية لطرحها الفترة المقبلة

انتهى المطرب اللبناني فضل شاكر، من تسجيل 3 أغانى جديدة، تحمل الطابع الدرامي، إحداها باللهجه المصرية، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتعاون فضل شاكر في الأغاني الجديدة مع عدد من الشعراء، أبرزهم محمد يونس وعمرو المصرى، ومن الملحنين أحمد زعيم وعمرو الخضرى.‏

وطرح المطرب اللبناني مؤخرا أغنية "وحشتوني" بأسلوب جديد، حرص من خلاله، أن يبرز أعلام الدول العربية، بالإضافة إلى أبراز معالم تلك الدول.

كما تضمَّن الفيديو، ظهور "شاكر" على أحد المسارح العربية، في رسالة منه إلى جمهوره، ومدى الشوق لهم.

وحرص الفنان فضل شاكر، على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد، وشارك به نخبة من أهم العازفين في الوطن العربي، علما بأن "وحشتوني" من كلمات قوس وألحان سهم وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.