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عمرو أديب: هناك محاولات لتشكيك المصريين في أنفسهم وكورونا تحت السيطرة

كتب:

شريف سليمان
11:05 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

حذر الإعلامي عمرو أديب، من مصدري الشائعات والفتن في المجتمع المصري، موضحًا أنهم حاولوا تخويف المصريين من امتحانات الثانوية العامة، وأوهموا المصريين أن أبناءهم سيضاروا، لكن شيئًا لم يحدث، ومرت الامتحانات على خير.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن هناك من يصر على تشكيك المصريين في أنفسهم، وأشاعوا أن الدولة لن تستطيع الصمود أمام فيروس كورونا، وهو ما حدث عكسه، إذ إن الوضع في مصر تحت السيطرة.

وتابع أن الدولة المصرية استطاعت أن تقود معركتها ضد فيروس كورونا، على عكس ما أشاع هؤلاء الأشخاص، مشيرًا إلى أنه جرى استخدام نفس الأسلوب في قضايا التحرش: "قالوا إن المتحرش أبوه واصل ومن جهة سيادية، ومحدش هيقرب له، لكن النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة، واتقبض عليه قدام كل الناس، وكل حاجة في القضية حصلت قدام كل الناس، وتم إحالتها للمحكمة بعد حبسه على ذمة القضية".

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