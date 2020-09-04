عمرو أديب يحذر من التهاون مع كورونا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن التوصل إلى لقاح كورونا لن يجرى قبل منتصف العام المقبل.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن مجلة لانسيت أشادت باللقاح الروسي إذ أنه يوفر أجساما مضادة جيدة، وأن الأمريكيين يتعاملون مع المسألة بطريقة سياسية بحتة.

وتابع: "ترامب يريد أن تعلن شركة أمريكية عن التوصل إلى اختراع المصل في يوم 1 نوفمبر المقبل أي قبل يومين من الانتخابات".

وواصل: "هانت، قربنا، ومفيش أي مبرر نبوظ الدنيا في الآخر، لازم نلبس الكمامة لأنها اختراع القرن".

وأردف أن فيروس كورونا بات ينتقل بين الأطفال الشباب كثيرًا وهو ما دفع بعض الدول الأوروبية إلى إغلاق المدارس واستكمال الدراسة أون لاين، كما أن عددًا كبيرًا من المصيفين في ولاية فلوريدا الأمريكية أصيبوا بفيروس كورونا.

وناشد أديب المصريين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحًا: "لو حبيبك عسل متلحسهوش كله، باقي شهر أو شهرين، والدولة المصرية تعمل بسرعة وبقوة على التعاون مع دول كثيرة في العالم لإنتاج اللقاح".