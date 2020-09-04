عمرو أديب ينتقد تعامل المصريين مع كورونا في المصايف: "ربنا ستار"

قال الإعلامي عمرو أديب، لا يستطيع أحد أن يفسر بشكل علمي "كورونا المصري"، موضحًا أنه يختلف عن أي فيروس على مستوى العالم.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن تعامل المصريين مع الوضع في المصايف هذا العام، كان من المفترض أن يتسبب في حدوث أعداد مذهلة على مستوى الإصابات، لكن هذا الأمر لم يحدث.

وتابع: "ما حدث في المصايف كان لازم يقفز بالإصابات بالآلاف، لكن ربنا حليم وستار وعارف وضعنا، وبنتكلم دايمًا في 200 إصابة وأقل يوميًا".

وواصل: "المصريين وأنا منهم جالنا حالة خلاص بقى يا عم في التعامل مع الفيروس، على عكس دول العالم كله، لأن العالم كله بيتعامل بمنطق كله جاي بقى، والعالم يستعد بشكل أو بآخر لأرقام إضافية".