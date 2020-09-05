حجز طبيب طنطا المتهم بالتحرش

أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، المستشار ياسين زغلول، اليوم، توجيهاته إلى المستشار هاني محمد رئيس النيابة الكلية بغرب طنطا بحجز الطبيب المتهم بالتحرش بـ4 سيدات أثناء تلقي العلاج بعيادته الخاصة بوسط طنطا.

ونفى الطبيب خلال التحقيقات كافة الاتهامات الموجهة إليه للعرض صباحا على ذمه التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول وقائع التحرش من عدمه.

وكان ضباط المباحث الجنائية بالغربية ألقوا القبض على طبيب نفسي بتهمة التحرش اللفظي والجسدي لعدد من سيدات أثناء علاجهن داخل عيادته الخاصة بمدينة طنطا.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود شكاوي بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا قام بالتحرش بهن لفظياً، وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وإيهامهم بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي.

أوصى مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تم تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم.

من جانبها أعلنت "آ. ف." زوجة الطبيب دعمها له على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بقولها "زوجي وأبو أولادي وعشرة سنين عمري".

وأكدت خلال المنشور أن زوجها "يتعرض لحملة ممنهجة منذ 4 سنوات بهدف إفشاله وتشويه صورته بعد النجاح الذي حققه واستطاع معالجة الكثير من المرضى النفسيين" بحسب وصفها.

وتابعت زوجة الطبيب النفسي أن الحملة الممنهجة ضد زوجها تظهر كل عام في أواخر شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر: "كأن التحرش ده موسمي بيطلع مثلا في الصيف"، مضيفة "ربنا هينصر المظلوم وهيظهر الحق عشان كل ذنبه أنه ناجح ومحبوب".