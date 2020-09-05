الليلة.. عرض الحلقات الجديدة من "قوت القلوب" على "الحياة"

تستعد شبكة تليفزيون "الحياة"، عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "قوت القلوب"، للفنانة ماجدة زكي، اعتبارًا من مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مسلسل "قوت القلوب" حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرض الحلقات الأولى منه، ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ماجدة زكي، وخالد زكي، ورانيا فريد شوقى، وسهر الصايغ، وإسلام جمال، ومحمد أنور، ونورهان، وكارولين عزمى، وديانا هشام، وهيدى رفعت، وفراس سعيد، وسامى مغاورى، وأحمد حلاوة، وحمادة بركات.

وتدور أحداث المسلسل، حول "قوت" التي تؤدي دورها الفنانة ماجدة زكي، وتعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها في إطار اجتماعي عائلي.