أديب عن جولات السيسي: أقام نهجا جديدا لاستمرار الدولة

علق الإعلامي عمرو أديب في حلقة الجمعة من برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" على جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في القاهرة.

وقال أديب إن بعد 7 سنوات من ثورة 30 يونيو، أقام الرئيس السيسي نهجا جديدا للعمل في مصر: "الدولة مستمرة ونهج وهما يعيني نهجوا وأنت عملت نهجا وهما نهج وده اتعمل بفضل أن فيه كتلة حرجة جوة الدولة أمنت أن دي إدارة تستطيع أن تعبر بهم واستحملت مالم يتحمله أحد في أي إدارة مصرية وقالوا إحنا واثقين أن الراجل ده هيعدينا".

وأضاف: "هتقولي غصب هقولك لا مفيش حاجة غصب في مصر لأنها دولة عملت ثورتين في 3 سنين والناس شايفة اللي بيجرى"، متسائلًا: "هو فيه كام رئيس بينزل يشوف الطريق والسكة والمفروض في الحياة فيه كام رئيس بينزل يشوف الطريق والكوبري والجامع والعمارات وفيه كام رئيس بيعمل كده".