عمرو أديب: شريحة أصحاب واقعة فورمونت لا تتعدى 1% من المجتمع المصري

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قضية فيرمونت لا علاقة لها بالأغنياء والفقراء، موضحًا: "مش كل غني معندهوش أخلاق ومش كل فقير ملاك، فيه أغنياء فاسدين وفقراء فاسدين".

وأضاف "أديب"، خلال حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "فيه عيال متربية وعيال متربتش، فيه عيال تشرف وتنور أهلها وفيه عيال تجيب لأهلها النعيلة".

وتابع: "شريحة الشباب اللي كانوا عاملين الحفلة متعديش 1% من المجتمع، لكن باقي مصر بيروحوا الجامعة والمدرسة وبتتعب وبتشقى وبتركب مواصلات، ومش عاوز مصر تتحول لفيرمونت".

وشدد الإعلامي، على أنه لا يجب وصم فندق فيرمونت، لأن أحداث القضية وقعت في غرفة واحدة، كما أن إدارة الفندق سلمت مقاطع الفيديو المتعلقة بالقضية إلى النيابة: "كمية المعلومات اللي هتطلع هتبقى غير طبيعية، وأتمنى متولعوش في الناس، فيه كمية فيديوهات فاضحة طلعت ضد ناس واتضح في الآخر إن ملهومش علاقة بها".