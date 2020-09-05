عمرو أديب: اللي معاه كأس أمم 2010 يرجعه.. والموضوع فيه "ريحة انتخابات"

طلب الإعلامي عمرو أديب، من "المجهولين" الذين استولوا على كأس الأمم الأفريقية نسخة 2010، إعادته، بعدما أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن اختفائه من مقره.

وقال "أديب"، خلال حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "يا جماعة اللي معاه كأس 2010 يقولنا، ده معمول في مصر بـ2000 جنيه أو 3000 جنيه، لكن له رمزيته، حاجة لها معنى عظيم يعني".

وأضاف: "اللي معاه الكأس يجيبه ليّ وأنا هسلمه، أرجوكم، لأنه مش مفيد بالنسبة لك في حاجة، لا هو ذهب ولا ألماظ، أرجوكم رجعوا كأس 2010، الموضوع فيه ريحة انتخابات ومجلس قديم ومجلس جديد".