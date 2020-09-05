"تضامن دمياط" تكرم أوائل قرية البصارطة بحضور نواب البرلمان

شارك حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، في حفل تكريم أوائل طلبة قرية البصارطة في مراحل التعليم المختلفة، والذي نظمته جمعية البر والتقوى المصرية المركزية برئاسة عماد عوض رئيس مجلس إدارة الجمعية.

و حضر الحفل النواب محمد أبو حجازي ، المهندس وليد التمامي، محمد الحصي وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكوادر العمل الاجتماعي بالمحافظة.

ومن جانبه تقدم عبد الغفار بالشكر والتقدير لجميع أعضاء جمعية البر والتقوى المصرية على الدور الاجتماعي، الداعم والفعال التي تقوم به الجمعية في شتى المجالات.