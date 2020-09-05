ضبط عامل قيد نجله بسلسلة في منزله بالشروق.. والمتهم "خايف عليه"

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقع طفل يستغيث من شرفة إحدى الشقق السكنية بمنطقة الشروق، وبالإنتقال تبين أن الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، ومقيد بسلسلة حديدية وقفل مغلق بقدمه اليمنى في الشرفة.

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يتضمن استغاثة أحد الأطفال من شرفة إحدى الشقق السكنية بمنطقة الشروق بالقاهرة.

ألقت قوات الأمن القبض على والد الطفل، والذي علل قيامه بذلك لقيام نجله بإشعال النيران بملابسه وخشية افتعاله ثمة أفعال مماثلة لحين عودته من عمله، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.