انتشال جثة طالب غرق في مياه النيل ببني سويف

لقي طالب مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، أثناء السباحة بمياه نهر النيل، بدائرة مركز ناصر، شمال بني سويف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة، ونقلتها سيارة الإسعاف لمستشفى ناصر العام.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغًا بغرق "شاب" أثناء السباحة بمياه نهر النيل، بالقرب من معدية "الشناوية" بدائرة مركز ناصر، وجرى توجيه قوات الإنقاذ النهري للإنتقال إلى مكان الواقعة، وعقب انتشال الجثة، تبين أنها لشاب يدعى "محمود ا.م" 17 عامًا، طالب ثانوي، وتم نقلها لمستشفى ناصر المركزي، لإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، واستصدار تصريح الدفن.