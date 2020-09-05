مؤتمرات حاشدة لدعم مرشحي "الشيوخ" في دمياط قبيل الصمت

أجرى حمدي عبد المجيد عاشور، المرشح عن حزب الحركة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، جولة بمقاهي قرية جمصة بدمياط، قبل ساعات من الصمت الانتخابي في جولة الإعادة.

ونظم عاشور مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية تفتيش السرو بحضور كبار العائلات، حيث جرى تنظيم صوان أفراح بمحيط المؤتمر.

في المقابل نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، مؤتمرا حاشدا قبيل تطبيق الصمت الانتخابي بحضور قيادات الحزب المهندس محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن في دمياط لدعم مرشح الحزب أحمد عبد الشافي البلشي في جولة الإعادة.

جاء ذلك بحضور محمد أبو حجازي، عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية. كما نظم البلشي مؤتمرا جماهيريا قبيل الصمت الانتخابي بكفور الغاب، وأجرى جولة انتخابية على المقاهي والشوارع بقرى الوسطاني وكفور الغاب.