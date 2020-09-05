إزالة 64 عقارا بمنطقة شمال الحرفيين العشوائية ونقل السكان للأسمرات

أكد مصدر بمحافظة القاهرة أنه تم إزالة 64 عقارا بمنطقة شمال الحرفيين بنطاق حي منشأة ناصر حيث يتم تصنيفها ضمن المناطق العشوائية الخطرة المهددة للحياة بسبب العوامل الجيولوجية.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أنه تم نقل الأسر المستحقة إلى حي الأسمرات وتسليمهم وحدات سكنية بديلة مجهزة بكامل الأثاث.

وأشار إلى أن منطقة شمال الحرفيين تضم 243 عقارا سيتم إزالتها بالكامل ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المجهز بكل الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

الجدير بالذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تفقد أعمال الإزالة بمنطقة الحرفيين، مؤكدا الانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجاري تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية مع نقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.