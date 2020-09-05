إصابة 6 في مشاجرة بمركز البلينا بسوهاج

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى البلينا المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية بني حميل. وانتقل مأمور وضباط المركز إلى موقع المشاجرة، وبالفحص تبين أنها اندلعت بين كلاً من طرف أول (حمادة.م.ب)، 41 عاما، عامل، (محمود.م.ب)، 43 عاما، موظف، (كلثوم.ح)، 40 عاما، ربة منزل مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى تحويل الأول إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وطرف ثان (عبد الرحمن.ر.ا)، 28 عاما، طالب، (زيدان.ر.ا)، 34 عاما، حاصل على دبلوم، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

جرى ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض زراعية.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.