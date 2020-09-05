"الأرصاد" تقدم 7 نصائح للمواطنين لمواجهة الشعور بالحر

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين بشأن الطقس بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو التي تزيد الشعور بارتفاع درجة الحرارة، ولمواجهة الشعور بالحر اتباع الآتي:

1- شرب السوائل خاصة المياه بقدر المستطاع ولا ننتظر إحساسنا بالعطش.

2- يفضل ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

3- عدم ترك الأطفال في السيارات المغلقة.

4- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

5- عدم الجلوس في الأماكن المغلقة سيئة التهوية.

6- القيادة بهدوء في الشبورة المائية.

7- الاطمئنان الدائم على دورة تبريد السارات قبل الإقلاع على الطرق.

الأرصاد الجوية تنفي ارتفاع درجات الحرارة ووصولها لأرقام قياسية

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد نفت ما تم تداوله على بعض المواقع المختلفة من ارتفاع في درجات الحرارة ووصولها لأرقام قياسية، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة لن يتجاوز 37 درجة بالنسبة القاهرة والوجه البحري و45 درجة بالنسبة لجنوب البلاد، مشيرة إلى أنه تم حساب درجات الحرارة المحسوسة والتي تصل إلى 39 درجة على القاهرة وذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة التي تصل إلى 80-85% بالنسبة القاهرة والوجه البحري و88% بالنسبة السواحل الشمالية وهذه الرطوبة المرتفعه تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس.