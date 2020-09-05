المحكمة الإدارية تقضي بفصل ثلاثة عاملين بالبريد أضربوا عن العمل

في حكم جديد لردع كل من تسول له نفسة المساس بأمن وسلامة الدولة، قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها ببراءة ثلاثة من العاملين بالهيئة العامة للبريد.

وقضت المحكمة العليا بفصلهم من الخدمة وهم (س.ح.ح) مساعد مكتب بريد أبو رجوان قبلي و(ع.ع.ع) رئيس قسم التسويق بمنطقة بريد جنوب أكتوبر و(ر.ع.خ) موظف بمكتب بريد أوسيم بمنطقة شمال أكتوبر لأنهم أضربوا عن العمل بالهيئة القومية للبريد أيام 23 و24 و25/2/2014 معتصمين أمام مركز الحركة الفرعي خلال تلك الأيام مما أدى إلى تعطيل العمل به.

وقاموا بتحريض زملائهم على زيادة الاعتصام وغلق المكاتب مما ترتب عليه إضراب زملائهم وإغلاق العديد من المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية وتعطيل العمل بها وعدم قيام الموظفين المختصين بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ونبيل عطالله، وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.

وتأتي أهمية الحكم أنه تضمن مبدأ حظر الإضراب في المرافق العامة في ضوء الدساتير المصرية منذ العصر الملكي حتى اليوم وقواعد القانون الدولي والتجارب الدولية ذات النظام اللاتيني مما يجعله حكما عالميا في المبادئ القانونية التي قررها.