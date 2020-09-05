مصادرة "شيش" في حملة على المقاهي بالمنصورة

شنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بقيادة المهندسة سوسن مجاهد رئيس المركز، حملة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنع استخدام الشيشة بالمقاهي.

قاد الحملة محمود إسماعيل نائب رئيس المركز، واستهدفت قرى الوحدة المحلية ببدواي وتمكنت خلالها من مصادرة الشيش المتواجدة بالمقاهي، وتحرير المحضر ضد المخالفين.

وأخلت صباح شحاته، نائب رئيس مركز شربين بالتعاون مع قسم الإشغالات تحت إشراف أشرف الشرباصي مدير القسم، تجمعات المواطنين داخل سوق المدينة بكافة الاتجاهات حفاظا على سلامتهم.

وتمكنت الحملة من تمهيد وتهيئة الشوارع الرئيسية ورش المياه بها، لرفع كفاءة النظافة العامة بها ونقل جميع التجمعات إلى المقلب الوسيط.