إعلان "زنزانة 7" يقترب من 5 ملايين مشاهدة بعد يومين من طرحه

حقق الإعلان الدعائي لفيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، وبطولة الفنان نضال الشافعي، 4.8 مليون مشاهدة، وذلك بعد مرور يومين من طرحه عبر الصفحة الرسمية للفيلم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

واستقرت الجهة المنتجة علي طرح الفيلم بدءا من يوم 16 سبتمبر الجاري في مصر، على أن يعرض بعدها بيوم واحد في عدد من البلدان العربية.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الأكشن والإثارة، ويشارك في البطولة منة فضالي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد زاهر، مدحت تيخة، من تأليف حسام موسى.