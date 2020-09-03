انطلاق عرض "زنزانة 7" بالسينمات 16 سبتمبر

قررت الجهة المنتجة لفيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت طرحه بدور العرض السينمائي يوم 16 سبتمبر الجاري، على أن ينطلق عرضه بعدها بيوم واحد بعدد من البلدان العربية.

وطرحت الجهة المنتجة للفيلم الإعلان الدعائي الرسمي له، اليوم الخميس، حيث يغلب عليه طابع الأكشن والإثارة والتشويق.

"زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعي، منة فضالي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد زاهر، مدحت تيخة، من تأليف حسام موسى.

يذكر أن الحكومة المصرية قد قررت عمل السينمات والمسارح بـ 25% من طاقتها الاستيعابية، وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ومن المقرر بدء عرض الفيلم بعدد من البلدان العربية يوم 17 سبتمبر.