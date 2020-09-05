أبناء النجوم يستعيدون ذكريات آبائهم الراحلين بالأغنيات: بشتاق لطبطبتك

الأب دائمًا ما يكون القدوة والسند، وبرحيله تغيب شمس الحياة لفترة حتى يستعيد الأبناء قوتهم من جديد، في الأونة الأخيرة، حرص عدد من أبناء الفنانين، على توجيه رسائل حب واعتزاز كل لوالده الراحل للتعبير عن مدى اشتياقهم لهم وفي استعادة لذكرياتهم القديمة.

أغنية جديدة لـ إيمي طلعت زكريا عن والدها

تستعد إيمي طلعت زكريا، لطرح أغنية تقديرًا لوالدها الفنان الراحل في ذكري وفاته الأولى.

وتوفي طلعت زكريا، يوم 8 أكتوبر من عام 2019، بعد صراع مع المرض، ومن أشهر الأعمال التي قدمها "طباخ الرئيس، حاحا وتفاحة، الفيل في المنديل، قصة الحي الشعبي، عودة الندلة، حريم كريم، أبو العربي وصل، جوز ماما، سكر هانم، بابا جاب موز".

نجل شعبان عبدالرحيم يغني "غابت شمس عمري" لوالده الراحل

"غابت شمس عمري من يوم ما غبت عني.. وأنا ببكي غصب عني، والوحدة عذاب ونار، محدش بيواسيني ولا يمسح دمع عيني، إن جتني هتلاقيني بتألم ليل نهار"، من كلمات أغنية "غابت شمس عمري"، غناها عدوية شعبان عبدالرحيم، بعد رحيل والده بنحو 3 أشهر، من ألحان شقيقه سيد، وكلمات سامح الكومي.

رحل شعبان عبدالرحيم عن عالمنا يوم 3 ديسمبر من عام 2019، من أشهر أغنياته "بكره إسرائيل، هبطل السجاير، ولاد الأصول"، ومن الأفلام التي شارك فيها "مواطن ومخبر وحرامي، فلاح في الكونجرس".

وصوّر سيد شعبان عبدالرحيم، أغنية لوالده تحمل عنوان "يا كسرة قلبي من بعدك"، من ألحانه وكلمات صلاح مندي.

ابنة إبراهيم يسري تهدي "منتاش بعيد" لروح والدها

"منتاش بعيد على طول قريب.. روحك محوطاني وطيب يا أقرب حد في الدنيا، مهون كل أوجاعي، أنا بشتاق بكل دقيقية في دقيقة وثانية لطبطبتك على دراعي"، من كلمات أغنية "منتاش بعيد"، والتي أهدتها هنا إبراهيم يسري، لوالدها الفنان الراحل، كلمات وألحان وليد الليثي.

اختارت "هنا"، منزلها لتصوير الأغنية به، وعن ذلك قالت: "الأغنية كلامها صعب ووجعني، وفضّلت إني أصورها في البيت، المكان اللي كنت عايشة مع بابا فيه، وبعيد ذكرياتي من تاني، هي حالة وإحساس ودراما".

وتوفي الفنان إبراهيم يسري يوم 20 أبريل من عام 2015، ومن أشهر أعماله "المال والبنون، الشهد والدموع، الدنيا وردة بيضا، الليل وأخره، الإرهابي، فيلم ثقافي، امرأة هزت عرش مصر".

ابنة عامر منيب تغني "اطمن يا حبيبي عليّ" لوالدها الراحل

"اطمن يا حبيبي عليّ والله بخير"، بهذه الكلمات ردت مريم عامر منيب، على أغنية والدها "عامل إيه في حياتك يا حبيبي طمني عليك.. ده أنا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك"، من خلال دويتو غنائي جمعهما سويًا بعد رحيله.

الأغنية كتبها تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، وحققت نسبة مشاهدات تزيد عن 32 مليون مشاهدة منذ طرحها في نهاية عام 2109.

ورحل الفنان عامر منيب، عن حياتنا يوم 26 نوفمبر من عام 2011، ومن أشهر أغنياته "أيام وليالي، شوق وحنين، فاكر، أول حب، فاكر"، ومن أفلامه "سحر العيون، كامل الأوصاف، كيمو وأنتيمو، الغواص".