عودة حركة القطارات بالخط الثاني للمترو بعد تعطل 5 دقائق

شهد الخط الثاني للمترو، صباح اليوم، عطلا فنيا بأحد القطارات باتجاه شبرا الخيمة المنيب، وتعطلت الحركة لمدة 5 دقائق وتم سحب القطار المعطل، وعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى.

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن العطل لم يستغرق 5 دقايق وتم سحب القطار المعطل بصورة سريعة، وعادة حركة القطارات بالخط الثاني للمترو لطبيعتها، مشيرا إلى أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وأشار عبدالهادي، لـ"الوطن"، إلى أنه تم نشر نحو 64 فرقة صيانة على جميع محطات المترو، لمواجهة الأعطال المفاجئة والطارئة والعمل على إصلاحها، لمنع حدوث أي تكدس أو زحام على أرصفة المحطات، موضحا أن جميع القطارات العاملة على جميع الخطوط تخضع لصيانات دورية بشكل منتظم.