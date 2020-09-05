فصل أجهزة المنزل أهم خطوات التأكد من سلامة العداد لضمان عدل الفاتورة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخطوات التي يمكن للمشترك من خلالها أن يختبر المواطن عداد الكهرباء الخاص به من الخارج والتأكد من سلامته وضمان سداد فاتورة سليمة تعبر عن استهلاكه الفعلي.

خطوات التأكد من سلامة العداد خارجيا

- أفصل كل أجهزة المنزل بما فيها شواحن الموبيل "فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة".

- بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كل الأجهزة.

- بالنسبة للعداد مسبق الدفع "العداد الذي يتم شحنة من خلال الكارت" يتم تسجيل الرصيد المتبقي بالعداد بعد فصل كل الأجهزة.

- بعد مرور 15 دقيقة من الفصل قم بإعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى ثم تسجيل قراءة العداد مرة أخرى وبالنسبة لعداد مسبق الدفع يتم تسجيل المبلغ المتبقي بالعداد مرة أخرى.

- إذا كانت القراءة ثابتة اطمئن أن العداد الميكانيكي والديجيتال سليم، وإذا كان المبلغ المتبقي ثابت اطمئن أن العداد مسبق الدفع سليم.

- إذا تغيرت القراءة بالعداد الميكانيكي أو العداد الديجيتال أو تغير المبلغ المتبقى بالعداد مسبق الدفع ينصح بالتوجه للشركة لطلب فحص العداد معمليا.