الجزار يتفقد التشطيبات النهائية بـ"الإدارية" تمهيدًا لانتقال الحكومة

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للوقوف على الأداء التنفيذي للأعمال بالأحياء السكنية، والحديقة المركزية، ويطمئن على موقف توصيل المرافق.

ومن المنتظر، أن يتابع وزير الإسكان كل الإنشاءات بالعاصمة للاطمئنان على سير العمل، ونقل صورة كاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يتابع أولًا بأول مستجدات الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأت جولة وزير الإسكان، وقيادات وزارة الإسكان، للوقوف علي جميع المستجدات، وذلك لسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد من المواقع، وذلك تمهيدًا لانتقال الحكومة إليها منتصف العام المقبل.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد الشهر الماضي، العاصمة الإدارية، وأعلن أنَّه تمّ تنفيذ 42 دورًا بالبرج الأيقوني بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنَّ المنطقة تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتمّ تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "cscec" الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.