الجامعات الخاصة تبدأ في إعلان الأسماء النهائية للمقبولين بالكليات 2020

تبدأ الجامعات الخاصة، اليوم، في إعلان الأسماء النهائية المقبولة بمختلف كلياتها، وفقاً للتنسيق الداخلي للكليات، وفي ضوء مجموع الثانوية العامة، على أن تمنح الجامعات الخاصة الطلاب المقبولين الذين لم يسددوا المصروفات فترة سماح 72 ساعة لسدادها، ثم تلجأ بعدها لقوائم الانتظار.

غلق باب التقدم للجامعات الأهلية الجديدة الاثنين المقبل

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أنه تقرر مد فترة التسجيل للتقدم لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، حتى منتصف الليل من يوم الأثنين الموافق 7 سبتمبر الجاري، جاء ذلك تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، ونظراً للإقبال المتزايد والشديد على نظام التقدم الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة، لإتاحة الفرصة لاستكمال متطلبات التقدم بناء على كثرة الطلبات التي وردت إلينا.

وتقرر أن تبدأ اختبارات القبول "المجمعة - الإنسانيات - اللغة الإنجليزيةط، خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر وستكون باللغة الإنجليزية، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدى من 14 إلى 15 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج النهائية يوم 17 سبتمبر، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 19 إلى 22 سبتمبر، ثم يبدأ الكشف الطبي من 26 إلى 30 سبتمبر.