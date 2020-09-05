التعليم العالي: ندرس مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، أن إجمالي عدد المسجيلن لرغبات المرحلة الثانية تنسيق 2020، تجاوز حتى الآن 215 ألف طالب وطالبة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، لافتا إلى أن مكتب التنسيق الإلكتروني ينتظر حصر الأعداد المسجلة للرغبات من طلاب المرحلة، وذلك من أجل اتخاذ قرار مد فترة تسجيل الرغبات للمرحلة من عدمه لطلاب المرحلة عبر الموقع، مؤكدا أن الوزارة تسعى لاكتمال تسجيل الرغبات لجميع الطلاب دون وجود أي عوائق.

مصدر: الوزارة تسعى لاكتمال تسجيل الرغبات لجميع الطلاب دون وجود أي عوائق

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن قرار المد يرجع للمكتب بعد حصر أعداد المسجلين للرغبات ومعرفة كم عدد الطلاب المتبقيين غير المسجلين لرغبات المرحلة، مضيفا أن الوزارة حين قررت مد فترة التسجيل لطلاب المرحلة الأولى لإتاحة الفرصة للطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا، بإجمالي 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات 2020.