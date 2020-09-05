ارتفاع عدد مصابي حادث "ميكروباص قنا" إلى 28

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بناحية قرية المحروسة، التابعة لمركز قنا، ليصل لـ 28، نتيجة السرعة المفرطة.

وكان اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مرفق إسعاف قنا إخطاراً يفيد إصابة 28 شخصا، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بناحية قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، جرى نقل المصابين عبر 12 سيارات إسعاف إلى مستشفى الجامعة لتلقي الإسعافات الأولية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.