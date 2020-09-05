قافلة جامعة الإسكندرية توقع الكشف على 310 مرضى بسيدي براني

واصلت جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، أعمال القافلة التنموية المتكاملة التي نظمتها الجامعة بمدن ومراكز محافظة مرسى مطروح، وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور عبد المنعم فوزي، رئيس لجنة القوافل المجتمعية بجامعة الإسكندرية، إنه جرى توقيع الكشف الطبي على 310 حالات بمستشفى سيدي براني بواقع "250 حالة أطفال، 25 باطنة، 22 جلدية، 13 نساء".

وأضاف "فوزي" أن أهالي مدينة سيدي براني يواصلون التوافد على المستشفى لإجراء الفحوصات مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن أعمال القافلة تشمل إعادة تأهيل عدد من المدارس ورفع مخلفات الترميم وتركيب الأسقف، فضلاً عن توزيع اللحوم والملابس والأدوات المدرسية، ونحو 2 طن من المطهرات والمستحضرات الطبية لأكثر من 2600 أسرة.

وأشاد رئيس لجنة القوافل بجهود المنطقة الغربية العسكرية في تقديم الدعم وتذليل العقبات للقافلة، لافتًا إلى إلقاء محاضرة توعوية وتوزيع الملصقات الإرشادية عن كيفية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.