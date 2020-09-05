11 خطوة تتبع تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء.. اعرفها

بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باستمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية الشهر الجاري، لم يتبقَ سوى 25 يومًا على آخر مهلة لتلقي الطلبات داخل المراكز التكنولوجية، وسداد 25% قيمة جدية التصالح.

وتوضح "الوطن" ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح من قبل مالك العقار أو صاحب الشقة أو اتحاد الشاغلين، والإجراءات التي تحدث في هذا الشأن، وهي كالتالي:

- يقدم طلب التصالح في المركز التكنولوجي بالحي التابع له، ومجالس المدن أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة، متضمنا صورة بطاقة الرقم القومي والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب ومحضر المخالفة وتقرير هندسي.

- سداد رسم الفحص ويختلف من مكان لآخر يتراوح من 250 جنيها لـ5 آلاف جنيه.

- يتولى المركز التكنولوجي تقدير قيمة المخالفة بحسب القيم السعرية المعلنة.

- يسدد صاحب الطلب 25% قيمة جدية التصالح.

- يستلم مقدم طلب التصالح شهادة توقف أي أحكام أو غرامات بشأن المخالفة.

- تدرس اللجنة الطلب وتقوم بعمل المعاينات اللازمة لإصدار قرار بالقبول أو الرفض.

- تحدد قيمة التصالح حال قبول طلب التصالح.

- التأكد من طلاء كامل الواجهات.

- البدء في سداد قيمة التصالح بحسب كل منطقة.

- يمكن للمتصالح تقسيط القيمة على 3 سنوات أو سدادها دفعة واحدة حسب رغبته.

- يحصل صاحب الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.

- حال رفض طلب التصالح يمكنه تقديم تظلم للبت فيه مرة أخرى.