وزير النقل: مش هسمح لأي حد يركب القطر دون دفع قيمة التذكرة

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن عدم السماح لأي راكب باستقلال قطارات السكة الحديد دون دفع قيمة التذكرة، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع المزوغين من دفع قيمة التذكرة، وسيطبق عليهم الغرامات بشكل فوري، مطالبا جميع أولياء الأمور بمنع أبنائهم برشق القطارات أثناء سيرها على القضبان بالطوب.

وأضاف وزير النقل، على هامش استلامه الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة بميناء الإسكندرية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، وتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، موضحا أن القطارات تقل نحو 360 مليون مواطن سنويا.

وأشار وزير النقل، إلى أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية بشكل منتظم، قائلا: "لن نسمح بخروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من سلامته الفنية"، لتوفير كل الحماية والسلامة لجمهور الركاب والعاملين.