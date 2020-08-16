استشاري باطنة يشرح طريقة تجارب اللقاح على البشر: للتأكد من نسب الشفاء

جهود عديدة تبذلها مصر بهدف الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا، وهو ما أكده الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أنّ الوزارة تجري أبحاثا إكلينيكية لأحد الأدوية الموجودة بالفعل، ويُستخدم لعلاج مرض ما، لاستخدامه لعلاج كورونا.

وأوضح عبدالغفار أنّ مدينة الأبحاث توصلت إلى تركيبة من دوائين، يستخدم الأول لعلاج فيروس كورونا، والآخر يعالج أمراضا أخرى مع مجموعة من التغيير في التركيب باستخدام النانو تكنولوجي، ما أدى في النهاية للوصول لمركب، حسبما أكد "عبد الغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أنّهم وصلوا لمرحلة استخدامه على الحيوانات، ولم يتم الانتقال بعد لمرحلة الاستخدام على البشر، مؤكدا أنّ هذه المرحلة ستبدأ قريبًا، مشيرا إلى أنّ نسبة نجاح المركب على الحيوانات وصلت لـ95% في منع تكاثر فيروس كورونا، وتقليل اختراق الخلايا وبالتالي تدميرها، مشددا على أنّ هذا الدواء سيكون مصريًا 100%.

الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أوضح أن مرحلة التجارب الإكلينية أو السريرية هي مرحلة تجربة اللقاح على البشر بعد أن مرت بعد مراحل معملية خلال التصنيع، مشيرا إلى مرحلة التجربة على البشر يتم خلالها منح الدواء لبعض المصابين للتأكد من مدى فعاليته بعد أن أثبت فعاليته في التجارب على الحيوانات.

وأضاف عز العرب لـ"الوطن"، أنه في تلك المرحلة يتم التأكد من مدى فعالية الدواء في نسب الشفاء، وعدم ظهور أي أعراض جانبية على المرضى، مؤكدا أن خلال تلك المرحلة يتم متابعة المرضى بعناية لضمان سلامتهم خلال مرحلة العلاج على الدواء الجديد، وتستمر تلك المرحلة لعدة أشهر ويتم اختيار أشخاص متنوعين بها.

وتابع أنه خلال تلك المرحلة يتم التجربة على عشرات من الأشخاص ثم زيادة الأعداد تدريجيا للوصول إلى أكبر عدد ممكن، مضيفا أنه عقب تلك المرحلة تأتي مرحلة الاعتماد الدولي للقاح وذلك يكون من خلال أكبر هيئتين في العالم للأدوية وهما "fda" إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، و"ema" منظمة الأدوية الأوروبية.