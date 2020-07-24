رئيس التحرير

محمود مسلم

استشاري باطنة محذرا من التدخين: ينقل كورونا للآخرين

كتب:

محمد عزالدين
09:54 م | الجمعة 24 يوليو 2020
الدكتور محمد عز العرب

الدكتور محمد عز العرب

قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن أعلى عدد سجلته مصر للمصابين جراء فيروس كورونا، كان في 19 يونيو الماضي، وبدأ بعدها الأعداد تتناقص، مؤكدا أن العدد المعلن ليس هو العدد الفعلي، كما يحدث في جميع دول العالم، ولكن كنسبة وتناسب، إذا كان العدد المُعلن ينخفض فإذن العدد الفعلي ينخفض.

وأضاف "عز العرب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الوضع مبشر، خاصة أن بعض المحافظات بدأت في تسجيل أرقام صفرية منذ عدة أيام، ولكن لابد من المزيد من الإجراءات الاحترازية نظرا لعدم وجود لقاح أو دواء حتى الآن كما أننا لم نصل للحالة الصفرية.

وأوضح أن هناك أنباء مبشرة، عن وصول بعض اللقاحات للمرحلة الثانية والثالثة، ناصحا بالجلوس في الأماكن المفتوحة، والتباعد المكاني وارتداء الكمامات بطريقة صحيحة، وغسيل اليدين بصفة مستمرة، محذرا من ارتداء الكمامة ووضعها تحت الأنف أو الذقن.

وطالب المواطنين بتحميل موقع "صحة مصر" للاستفادة من الإرشادات والمعلومات الموضوعة به، مؤكدا أن التدخين من شأنه نقل كورونا "لو واحد عنده كورونا وطلع الدخان من بوقه ينتقل الفيروس للآخرين". 

اقرأ المزيد:

اتحاد الكرة يعلن سلبية 38 حكما بعد الخضوع لتحليل كورونا

"كورونا": الوادي الجديد تسجل "صفر إصابات" وارتفاع أعداد المتعافين بالسويس إلى 1731 شخصا

32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المنوفية

لبنان: تأجيل المؤتمر العام لـ"تيار المستقبل" خوفا من كورونا

حالة نادرة.. وفاة طفلة بلجيكية "3 سنوات" جراء كورونا

عزل قها: انخفاض أعداد مصابي كورونا ووصول عدد المتعافين لـ295 حالة