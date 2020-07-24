استشاري باطنة محذرا من التدخين: ينقل كورونا للآخرين

قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن أعلى عدد سجلته مصر للمصابين جراء فيروس كورونا، كان في 19 يونيو الماضي، وبدأ بعدها الأعداد تتناقص، مؤكدا أن العدد المعلن ليس هو العدد الفعلي، كما يحدث في جميع دول العالم، ولكن كنسبة وتناسب، إذا كان العدد المُعلن ينخفض فإذن العدد الفعلي ينخفض.

وأضاف "عز العرب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الوضع مبشر، خاصة أن بعض المحافظات بدأت في تسجيل أرقام صفرية منذ عدة أيام، ولكن لابد من المزيد من الإجراءات الاحترازية نظرا لعدم وجود لقاح أو دواء حتى الآن كما أننا لم نصل للحالة الصفرية.

وأوضح أن هناك أنباء مبشرة، عن وصول بعض اللقاحات للمرحلة الثانية والثالثة، ناصحا بالجلوس في الأماكن المفتوحة، والتباعد المكاني وارتداء الكمامات بطريقة صحيحة، وغسيل اليدين بصفة مستمرة، محذرا من ارتداء الكمامة ووضعها تحت الأنف أو الذقن.

وطالب المواطنين بتحميل موقع "صحة مصر" للاستفادة من الإرشادات والمعلومات الموضوعة به، مؤكدا أن التدخين من شأنه نقل كورونا "لو واحد عنده كورونا وطلع الدخان من بوقه ينتقل الفيروس للآخرين".