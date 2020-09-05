وزير النقل: مش هنقدر نزود أسعار التذاكر على المواطنين أكتر من كدة

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه مش هينفع نزود أسعار تذاكر القطارات على المواطنين أكتر من كدة، مشيرا إلى أن الزيادات الأخيرة التي تم تطبيقها الشهر الماضي معقولة جدا، موضحا أنه سيتم عمل دورات تدريبية للمهندسين والفنيين المصريين لمعرفة كيفية صيانة الجرارات الأمريكية الجديدة حال حدوث بها أي أعطال في المستقبل.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات خاصة على هامش استلامه الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة اليوم بميناء الإسكندرية، بأن الوزارة ستستلم الدفعة السادسة من الجرارات وعددها 10 جرارات الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه تم التعاقد على 100 جرار جديد وسيتم توريدهم بدءا من العام المقبل، منوها أن السكة الحديد ستقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأوضح وزير النقل، بأنه سيتم توفير جميع قطع الغيار الخاصة بالجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية الجديدة لمدة 15 عاما، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل نحو 90 عربة قطار إسباني الفترة الماضية، منوها إلى أنه الفترة المقبلة سيتم زيادة رحلات القطارات لاستيعاب جموع الركاب.