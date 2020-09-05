فيديو.. "إكسترا نيوز" تذيع تقريرا بعنوان "الرئيس السيسي.. رئيس كل المصريين"

نشرت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان "الرئيس السيسي.. رئيس كل المصريين".

وتضمن التقرير لقطات من مواقف الرئيس السيسي الإنسانية مع المصريين، بداية من مسحه لدموع مواطنين، وصولا لتوقفه لمصافحة مصريين بالشوارع خلال جولاته، والاستماع لمطالبهم، ومحبته لذوي الاحتياجات الخاصة، ونزوله لحي الأسمرات والتحدث مع الأهالي البسطاء.

وتضمن التقرير أيضا حديثه مع العمال والمهندسين في المشروعات القومية وتشديده على ارتدائهم الكمامات والالتزام باجراءات الوقاية، مرورا بموقف اطمئنانه على أحد الشباب ممن وقع على الطريق بدراجته النارية، ومواقفه مع أسر وأبناء الشهداء، وكان آخر تلك المواقف الإنسانية موقفه مع سيدة مسنة، تصادف مرورها بأحد المواقع، أثناء جولته التفقدية بعد ظهر الأمس، في شرق القاهرة، التي شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس، ومصر الجديدة ومدينة نصر، قامت الأجهزة المعنية على الفور بالتوجه إلى منزل السيدة المسنة لتقديم العلاج اللازم لحالتها.