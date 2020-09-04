"أبوشقة": الرئيس السيسي يتبنى مشروع إقامة دولة ديمقراطية عصرية حديثة

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتبنى مشروع إقامة دولة ديمقراطية عصرية حديثة، وأن يكون النظام السياسي يعمل على التعددية السياسية والحزبية، مؤكدًا أن المشروع القائم حاليًا لبناء دولة يسودها الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.

وأكد "أبوشقة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن انتخابات مجلس النواب القادمة ستكون بنسبة 50% قائمة مغلقة و50% بنظام الانتخاب الفردي.

وأشار رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن هناك بنسبة 50% من العدد المطروح في القائمة المغلقة بمجلس النواب مقاعد مُخصصة للمرأة بما يعادل 142 مقعدًا للمرأة، موضحًا أن القائمة سيكون بها تجانس بين القوى السياسية، بالإضافة إلى أن هناك ائتلافًا مكونًا من 16 حزبًا بهذه الانتخابات.