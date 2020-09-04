الأوقاف: طفرة غير مسبوقة ببناء المساجد في عهد السيسي

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن هناك طفرة في بناء المساجد غير مسبوقة في التاريخ المصري، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما يميز المساجد الجديدة هي بناؤها على مساحات شاسعة، ويصل بعضها إلى 6 آلاف متر وصحن المسجد يصل لـ1000 متر، مثل مسجد الفتاح العليم، وبشائر الخير، والمساجد التي تم افتتاحها اليوم، في الإسكندرية وجنوب سيناء.

وأضاف "طايع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن الطرز المعمارية القديمة التي نفاخر بها، مثل مساجد أحمد بن طولون والسلطان حسن وعمرو بن العاص، كنا نتباهى في التاريخ الإسلامي والحضاري، وأصبحت مزارات سياحية، ويعاد الآن أمجاد هذا التاريخ عندما يتم بناء مساجد على طرز معمارية حديثة، تعتبر سابقة من نوعها.

وأشار إلى أنه جرى بناء 1200 مسجد منذ 2014 وحتى الآن، ولا يمر أسبوع أو محافظة إلا وأن يفتتح مسجد جديد، ويلقي خطبة الجمعة، "هؤلاء الذين يزايدون على إسلام ودين مصر هؤلاء مارقين ويريدون أن هز الثقة بين المواطنين وقيادتهم ولكن المصريين محصنين لهذه الخزعبلات".

وأشار إلى أن عدد المساجد التابعة للوزارة 314 مسجدا، بين الجهود الذاتية، و121 مسجد من الموازنة العامة للدولة وأكثر من 196 مسجد من الجهود الذاتية، سيتم افتتاحها خلال الشهرين المقبلين.