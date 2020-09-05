بالأسماء.. 28 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بقنا

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بناحية قرية المحروسة، التابعة لمركز قنا، ليصل لـ 28، نتيجة السرعة المفرطة.

والمصابون هم: ماري.و.ن، 35 عاماً، مصابة بكدمات، ويوسف .ا، 4 سنوات، مصابا بكسر بأصابع اليد اليمنى، وستيفين.س.ب، 11 عاماً، مصابا بكسر مفتت بالذراع اليسرى، وأبنوب.ب.م، 8 سنوات، مصابا بسحجات وكدمات، وكاراس.س.ب، 8 سنوات، مصابا بسحجات وكدمات، وميلانيا.س.ب، 1 سنة مصابة بكدمات، وكاترين.ب.م، 27 عاماً، مصابة بسحجات وكدمات، ومريم.م.س، 19 عاماً، مصابة بكدمات، ومارينا.م.س.،17 عاماً، مصابة بكدمات، ومريم.ب.م 41 عاماً مصابة بالآم بالظهر، ومينا .ا.ت، 6 سنوات، مصابا باشتباه نزيف في المخ، وساندي.ا.ت، 16عاماً، مصابا بجرح متهتك بالذراع اليمنى، ورانيا.ش.ت، 38 عاما، مصابة بسحجات وكدمات.

وأصيب أيضاً كلا من: كرلس.ع.، 11 عاماً، مصابا بسحجات بالذراع اليسرى، وبفنتي.ع.ب، 8 سنوات، مصابا بكدمات، وستيفين.ا.ت، 16 عاماً، مصابا بكدمات، وسعيد .ب.م، 38 عاماً، مصابا بكدمات وسحجات، فوزية.ت.ج، 75 عاماً، مصابة بكدمات، وميرين.م.م، 15 عاماً، مصابة باشتباه بكسر بالساق اليسرى، وعماد.ب.م، 46 عاماً، مصابا بجروج بالساق اليسرى، وفيفي.ب.م، 34 عاماً، مصابة بالذراع اليسرى، وبسنت.ا، 5 سنوات، مصابة بجرح بفروة الرأس، وحنان.ب.م، 34 عاماً، مصابة بكدمات، وأمل.ب.م، 45 عاماً، مصابة بكدمات، وجولدرا .و.، 5 سنوات، مصابا بكدمات، وكرلس.م.م، 7 سنوات، مصابا بكدمات، ويوسنا.و.ص، 16 عاماً، مصابة بكدمات.

وكان اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مرفق إسعاف قنا إخطاراً يفيد إصابة 28 شخصا، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بناحية قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، جرى نقل المصابين عبر 12 سيارات إسعاف إلى مستشفى الجامعة لتلقي الإسعافات الأولية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.