"مصيف الموت".. القصة الكاملة لمصرع أسرة في حادث الكريمات

شيع أهالي جرجا، في محافظة سوهاج، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، جثامين الأسرة التي توفيت في حادث طريق "الكريمات" بصحراوي بني سويف الجيزة، وسط حالة من الحزن التي خيمت على اهالي المحافظة.

وكانت شرطة النجدة ببني سويف قد تلقت استغاثات من عدد من المواطنين على الطريق الصحراوي، بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي رقم "ي ف 8157" وأخرى نقل رقم "هـ ي ص 3436"، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة، الزوج وزوجته واثنين من أبنائهما، بالإضافة إلى والدة الزوج، بينما نجا طفل رضيع من الحادث.

وقال "محسن صبيح"، أحد أقارب الأسرة المنكوبة، إن ابن عمه "محمود"، البالغ من العمر 30 سنة، اصطحب أسرته المكونة من زوجته، 25 سنة، ووالدته، وأبنائه الثلاثة "رزان"، 4 سنوات، و"زينب"، عامين، و"يوسف"، 6 أشهر، بسيارته الخاصة وتوجه إلى المصيف بمدينة العين السخنة، قبل عدة أيام.

وأضاف ابن عم الزوج الراحل أنه تلقى اتصالًا يبلغه بوقوع حادث تصادم للسيارة التي تقل أسرة ابن عمه مع سيارة نقل، مما أسفر عن وفاته الزوجين والبنتين ووالدة الزوج، بينما كان الطفل الرضيع "يوسف" هو الناجي الوحيد من الحادث.

واعتبر "صبيح" أن الموت كان ينتظر أسرة ابن عمه على الطريق الصحراوي الشرقي، بجوار بوابة الكريمات، أثناء عودتهم من "مصيف الموت"، عندما اصطدمت بهم سيارة نقل وجهاً لوجه، عند أحد الأماكن التي يجري بها أعمال رصف بالطريق.